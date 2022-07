Rusland drijft aantal troepen op na berichten over ‘aanzienlijke schade’ aan Russische zijde, minstens vijf doden

Rusland spreekt opnieuw harde taal en schakelt een versnelling hoger. Het land van Vladimir Poetin kondigde zaterdag aan dat het zijn troepen zal opvoeren in het conflict met Oekraïne. Zo hebben raketten afgelopen nacht de noordoostelijke stad Chuhuiv in de regio Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens drie doden gevallen, aldus de regionale gouverneur Oleh Synehubov.

Rusland had aangekondigd dat het zijn aanwezigheid zou versterken in de oorlog met Oekraïne, of de militaire operatie zoals de Russen het consequent noemen. Bij raketaanvallen op de stad Chuhuiv, zo’n 500 kilometer van de hoofdstad Kiev, vielen afgelopen nacht drie doden onder wie een 70-jarige vrouw. Ook raakten volgens de regionale Oekraïense gouverneur Oleh Synehubov nog drie anderen gewond. Een school, appartementsgebouw en een winkel zijn zwaar beschadigd door de aanvallen.

“Drie mensen zijn om het leven gekomen”, zegt een inwoner van Chuhuiv aan persagentschap Reuters. “En waarom? Gewoon omdat Poetin zijn verstand verliest.”

Niet alleen in Chuhuiv werden er afgelopen nacht raketaanvallen uitgevoerd. Ook in het zuiden, in de stad Nikopol in de buurt van de rivier de Dnipro, werden meer dan vijftig Russische raketten afgevuurd. Volgens de plaatselijke gouverneur Valentyn Reznichenko vielen daarbij minstens twee doden.

Residentiële gebouwen

Nog volgens Oekraïne zijn er de afgelopen drie dagen minstens veertig mensen omgekomen bij dergelijke aanvallen op stedelijke gebieden. Rusland beweert van zijn kant dat het gericht te werk gaat en zich focust op militaire doelen om te voorkomen dat de veroverde gebieden opnieuw in Oekraïense handen zouden vallen. De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu wijst met een beschuldigende vinger richting de Oekraïense rivaal en gaat er prat op dat de residentiële gebouwen getroffen werden door de Oekraïeners zelf.

Het opvoeren van het aantal troepen vanuit Rusland lijkt vooral een directe reactie op de beweringen vanuit Kiev. Daar zeggen ze dat ze een reeks succesvolle aanvallen hebben uitgevoerd op dertig logistieke depots van de Russen, met dank aan meervoudige raketsystemen, geleverd door het Westen. “De aanvallen van afgelopen woensdag hebben grote schade aangericht aan de Russische bevoorradingslijnen”, zegt een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Defensie. “Die aanvallen hebben het offensieve vermogen van de Russen aanzienlijk verminderd.”