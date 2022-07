KV Mechelen en Wolfsburg zorgen voor spektakel in galamatch: van 0-4 naar 3-4

De Mechelse fans die zaterdag massaal afzakten naar het AFAS Stadion hebben waar gekregen voor hun geld. Wolfsburg liet de spierballen weliswaar rollen in het eerste halfuur en kwam zelfs op 0-4, maar Malinwa geraakte nadien terug in de wedstrijd en kon de schade nog beperken tot 3-4.

Voor de Jupiler Pro League weer echt van start gaat, worden de talrijke Mechelse supporters in de watten gelegd met een heel ‘fanweekend’. Spelersbrunch, stadionrondleidingen, randanimatie, drank, zon… Maar het hoogtepunt was natuurlijk de galamatch tegen Wolfsburg. Rode Duivels Casteels en Bornauw stonden in de ploeg, ex-KV’er Aster Vranckx begon op de bank maar werd wel in de bloemetjes gezet bij zijn terugkeer naar Mechelen.

Overrompeling

Oefenmatch of niet, al snel was het duidelijk dat de Bundesliga nog enkele trappen hoger is dan onze pintjesliga. Die Wölfe drukten het gaspedaal van bij de start vol in, lieten de Mechelaars achter in het stof en het resultaat na ruim een halfuur sprak voor zich: 0-4.

Overzichtje van de overrompeling: Nmecha (ex-Anderlecht) opende de score met een binnentikker aan de tweede paal. Waldschmidt – die al vroeg een goal afgekeurd zag voor buitenspel – krulde zijn volgende poging heerlijk in de verste hoek. Marmoush kopte een hoekschop zonder al te veel hinder tegen de touwen. En ten slotte sneed Baku vanop rechts naar binnen om de 0-4 erin te plaatsen.

Malinwa stond erbij en keek ernaar. Onder meer Wouters zag er niet al te best uit in bepaalde fases, ook Lavalée was op de zes nog op zoek naar zichzelf. Het viel erg op hoeveel moeite de Mechelaars hadden met het hoge tempo én hoe er opnieuw meerdere tegengoals vielen op hoekschop. Vorig seizoen was dat zowat het grootste mankement in een verder geoliede machine, en ook in het nieuwe seizoen lijkt KV daar kwetsbaar. Coach Buijs bleef dan wel kalmpjes op zijn bank zitten, geruststellend kan dit toch allemaal niet geweest zijn.

Olympische goal

Gelukkig haalden de Duitsers met zo’n ruime voorsprong hun voet stilaan wat van het eerder genoemde gaspedaal en kreeg Mechelen de kans om mee te voetballen. De netten aan de overkant trilden zelfs, en hoe! Shved krulde een hoekschop rechtstreeks via de verste paal binnen en trakteerde de fans zo op een olympisch doelpunt. Ongetwijfeld eentje om in te kaderen.

Invaller Hernandez zette op het uur de 2-4 op het scorebord. Hairemans mikte eerst nog op de keeper, maar de flankaanvaller was goed gevolgd voor de rebound. En richting het einde was het dan toch prijs voor Hairemans zelf met een rake kopbal: 3-4. Op dat moment had Wolfsburg wel de volledige ploeg al gewisseld. Verder mochten kersverse aanwinsten Da Cruz – die al een paar mooie dingen liet zien, maar wel vroegtijdig terug naar de kant moest – en later ook Bolingoli zich nog voor het eerst tonen aan het Mechelse publiek.

Ondanks het verlies werd de voorbereiding met die comeback toch nog enigszins op een positieve noot afgesloten. Pas volgend weekend zullen we echt weten hoe klaar dit KV Mechelen is, met meteen een bezoek van het hyperambitieuze Antwerp op de openingsspeeldag. Afspraak op 24 juli.

Opstelling KV Mechelen: Coucke, Walsh, Vanlerberghe, Wouters (75’ Bolingoli), Van Hoorenbeeck, Lavalée, Schoofs, Hairemans (85’ Van Hecke), Shved, Storm (46’ Hernandez), Ngoy (46’ Da Cruz / 85’ Engvall)