Wallonië op zoek naar 400 tot 600 bijkomende plaatsen voor jeugdkampen tegen zomer 2023

Glatigny en Waals minister van Landbouw Willy Borsus trokken zaterdagmiddag naar een scoutskamp in Marche-en-Famenne om meer uitleg te geven bij de maatregelen die genomen worden om het aanbod te verhogen. Zo is een oproep gelanceerd aan lokale groepen van de jeugdbewegingen. Glatigny zorgde voor een enveloppe van 1,25 miljoen euro ter ondersteuning van renovatiewerken en het aanpassen aan de geldende normen van infrastructuur die in aanmerking zou komen voor jeugdkampen.

Daarnaast wordt via een conventie met de vzw “Atout camps” ingezet op sensibilisering en prospectie bij eigenaars van landbouwgronden. “Het idee is om bijkomende kampplaatsen te zoeken om de druk op de bestaande kampplaatsen te verlichten. Niet enkel in de provincie Luxemburg, maar ook in Waals-Brabant, Henegouwen en Namen”, onderstreepte Glatigny.

Wallonië telt momenteel 588 erkende kampplaatsen (gebouwen en weilanden). Volgens de federaties van de jeugdbewegingen zijn er tussen 400 en 600 bijkomende plaatsen nodig om de vraag voor volgend jaar te kunnen opvangen.