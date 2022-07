Christian Brüls dirigeert Kanaries, Mory Konaté scoort in laatste oefenpot

Stan Van Dessel kreeg de voorkeur op de linkerflank in het type-elftal van coach Hollerbach. Geen vuiltje aan de lucht bij Christian Brüls, die meteen als vanouds de lijnen uitzette voor de Kanaries. STVV zette druk, Hayashi had een penalty kunnen en moeten krijgen in het openingskwartier.

Na voorbereidend werk van Brüls was het Konaté die de 1-0 voorbij de bezoekende doelman punterde. Good old Teddy Chevalier stak aan de andere kant de neus aan het venster na slecht inspelen van Brüls, Schmidt ging goed plat. Vlak na het halfuur ging de bal wel op de stip. Weer voor een fout op Hayashi. Kagawa legde droogjes binnen: 2-0. Mory Konaté, in zijn meer aanvallende rol, kon net voor de rust profiteren van een aarzeling bij de laatste verdediger van de club uit eerste amateur. Tweede doelpunt van de namiddag voor de Guinees: 3-0.

© Serge Minten

Forfaitscore

De eerste goede mogelijk na de koffie was voor Clement Tainmont, ex-KV Mechelen en ex-Charleroi. Schmidt redde met een knappe parade. Ook Kagawa kreeg een dot van een kans, hij werd afgevlagd. Een doelpuntenkermis bleef uit, Leistner kwam dichtbij toen hij een vrije trap van Brüls inkopte, maar het leer botste voorlangs.

Francs Borains kwam ook dicht bij een treffer na rust, de bal ging tegen de lat. Uiteindelijk was het Fatih Kaya die nog een Truiens doelpunt op het bord zette. Janssens bracht perfect voor, de kopbal was perfect. Christian Brüls schilderde nog een vrije trap fenomenaal tegen het kader. Kaya mikte rakelings naast. De jonge Andrea Librici toonde zich meermaals in het slot. Met een goal als kers op de taart.

STVV: Schmidt – Al-Dakhil, Leistner (76’ Teixeira), Bauer (88’ Fabinho) – Hashioka (76’ Janssens), Konaté, Boya (88’ Dumont), Van Dessel (60’ Bocat) – Brüls (88’ Smets), Kagawa (60’ Kaya), Hayashi (76’ Librici).

Doelpunten: 18’ Konaté 1-0, 33’ Kagawa (strafschop) 2-0, 43’ Konaté 3-0, 80’ Kaya 4-0, 85’ Librici 5-0.

Gele kaarten: Kagawa.

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten