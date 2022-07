ONZE PROGNOSE. Standard (11de): “We mogen geen mirakels verwachten onder nieuwe eigenaars”

Grootste aanwinst

Noah Ohio, bij gebrek aan andere opties. De 19-jarige spits is de eerste en voorlopig ook enige inkomende transfer van de Rouches deze zomer. Ohio, een Nederlands jeugdinternational (U19), werd weggeplukt bij RB Leipzig en tekende in Luik een contract tot 2026.

Daarnaast haalde 777 Partners, de nieuwe Amerikaanse eigenaars van Standard, met Ronny Deila (46) wel een internationaal gerenommeerde topcoach naar Luik. De Noor pakte in het verleden al prijzen met Stromsgodset, Celtic en New York City FC en staat nu voor de uitdaging om Standard uit het slop te trekken.

Grootste verlies

Jackson Muleka (22). De Congolese spits scoorde vorig seizoen maar twee competitiegoals voor Standard, maar ontplofte na de winterstop tijdens zijn uitleenbeurt aan het Turkse Kasimpasa, waar hij goed was voor twaalf doelpunten en vijf assists in veertien wedstrijden. Een terugkeer naar Luik was voor Muleka geen optie, waardoor de Rouches geen andere keuze hadden dan hem te verkopen. Een deal met Burnley sprong in laatste instantie af, maar gelukkig was Besiktas ook bereid om een slordige 3 miljoen (exclusief bonussen) op tafel te leggen.

Verdient ook een eervolle vermelding ondanks zijn vertrek door de achterpoort: Mehdi Carcela (33). De Luikse publiekslieveling kreeg geen nieuw contract en is nog steeds op zoek naar een nieuwe club.

Waarom de 11de plaats?

Omdat we geen mirakels mogen verwachten in het eerste seizoen van Standard onder zijn nieuwe eigenaars. 777 Partners wil de gedeukte Luikse voetbaltrots in ere herstellen, maar de Amerikanen beseffen ook dat dit tijd zal kosten. Met Ronny Deila lijken ze wel the right man for the job te hebben aangesteld. De Noor staat voor attractief en verticaal voetbal met veel intensiteit en een hoge pressing. Een voetbalfilosofie die de vonk kan doen overslaan op de tribunes en het vuur in de ‘Hel van Sclessin’ terug kan doen oplaaien.

Ronny Deila — © BELGA

De vraag is alleen of Deila wel over het juiste spelersmateriaal zal beschikken om zijn manier van voetballen op korte termijn te kunnen implementeren. In de voorbereiding botste hij al snel op de limieten van de huidige spelerskern en verloor Standard drie van zijn vijf oefenwedstrijden tegen andere profclubs.

Het is op dit moment dus vooral uitkijken wat Standard nog zal verrichten op de transfermarkt. Verwacht wordt dat het Luikse transferoffensief pas echt zal losbarsten in augustus, wanneer de nieuwe TD Fergal Harkin - die nog bezig is aan zijn opzegtermijn bij Man City - eindelijk zijn functie in Luik kan opnemen. Tot dan zal Deila moeten roeien met de riemen die hij nu ter beschikking heeft. Of en wanneer hij de Rouches opnieuw naar de Belgische top kan loodsen, valt af te wachten. Maar hoe het er nu naar uitziet, lijkt Standard een overgangsjaar tegemoet te gaan.