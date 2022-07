Nieuw rapport toont oorlogsmisdaden in Oekraïne: martelkamers in Boetsja, burgers zonder opleiding naar het front

Een internationaal onderzoek zou nieuw bewijsmateriaal verzameld hebben van de oorlogsmisdaden, begaan door het Russische leger in Oekraïne. Het rapport, opgesteld door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE), spreekt over meervoudige schending van de mensenrechten en marteling.

De organisatie, een Europees orgaan dat de samenwerking tussen de lidstaten op militair en humanitair gebied wil bevorderen, kwam afgelopen donderdag met het rapport naar buiten. Volgens het document werden de internationale mensenrechten meermaals geschonden in het Russisch-Oekraïens conflict. De misdaden zouden grotendeels begaan zijn door het Russische leger.

Zo wordt er onder meer gesproken over marteling van Oekraïense burgers door Russische troepen. En in een zomerkamp in Boetsja, zo’n dertig kilometer van de hoofdstad Kiev, dat meer dan twee weken bezet was door Russische troepen, werden volgens de onderzoekers verschillende martelkamers aangetroffen.

“In Zabuchchya, een dorp in het Boetsja-district, werden achttien verminkte lichamen van vermoorde mannen, vrouwen en kinderen gevonden in een kelder: van sommigen waren de oren afgesneden, van anderen werden hun tanden getrokken”, aldus het rapport.

Rekrutering

Het rapport zegt ook dat Rusland, dat kampt met een tekort aan inzetbare mankrachten, in Oekraïne manschappen rekruteert in de door hen bezette gebieden en ze zonder opleiding naar het front stuurt. “De escalatie en het stijgende aantal slachtoffers beginnen zelfs bij pro-Russische gemeenschappen woede op te wekken. Verschillende video’s die online zijn geplaatst, tonen naar verluidt de vrouwen van dienstplichtigen in Donetsk en Loehansk die hulp eisen voor hun echtgenoten en vragen waarom mannen zonder militaire achtergrond verplicht worden om te vechten.”

Ook de sorteercentra van de Russische bezetter komen in het rapport aan bod. “Oekraïense burgers worden er van anderen gescheiden om daarna gewoon te verdwijnen. Ook worden gedetineerden overgedragen aan de autoriteiten in de bezette regio’s Donetsk en Loehansk, waar sommigen ter dood worden veroordeeld.”

In een Facebook-bericht verwierp de Russische ambassade in de Verenigde Staten het rapport als een poging van Washington “om de strijdkrachten van de Russische Federatie te destabiliseren”.