ONZE PROGNOSE. Cercle Brugge (12de): “Thalhammer wil bevestigen en het elke tegenstander weer moeilijk maken”

Grootste aanwinst

Net zoals de meeste ploegen kende ook Cercle een rustige zomer mercato en ligt het antwoord hier voor de hand. Emilio Kehrer was de eerste aanwinst maar de jonge Duitse aanvaller zat bij Freiburg nog bij de beloften. Eerder een wissel op de toekomst dus. Dan heeft Ayase Ueda betere adelbrieven. Ook de statistieken van deze Japanse spits doen het beste verhopen. Ueda was bij de huidige Japanse nummer twee goed voor 47 goals en 5 assists in 103 wedstrijden en was net voor zijn komst naar Cercle opnieuw topscorer met 10 goals in 18 matchen.

Grootste verlies

Ook dit is geen moeilijke. Rabbi Matondo was vorig seizoen zonder twijfel dé sensatie van Cercle en bij uitbreiding de hele Jupiler Pro League. De winger uit Wales imponeerde vriend en tegenstander met zijn snelheid en was een sleutelspeler in de powerplay van coach Dominik Thalhammer. Een echte vervanger is er nog niet, zelf opgeleide jongens zoals Thibo Somers en Olivier Deman zijn zeker veelbelovend maar ook andere types. Bijkomende vertrekkers zoals Corryn, Kanouté en Ganvoula waren veeleer tweede garnituur. Nadat hij de hele voorbereiding bij Monaco doorbracht is de kans klein dat Didillon blijft, maar de Braziliaan Warleson verdient zijn kans onder de lat.

Rabbi Matondo — © BELGA

Waarom de 11de plaats?

Sinds de terugkeer naar 1A vier jaar geleden zorgde deze rubriek altijd voor de nodige commotie binnen Cercle. De vereniging werd in de prognoses steevast op een degradatieplaats gezet en daar konden de die hards moeilijk of niet mee leven. Zo gek was die voorspelling echter niet want Cercle stond tijdens het seizoen meer wel dan niet stijf onderin. Twee jaar geleden ontsnapte men onder Bernd Storck nog miraculeus aan de degradatie en vorig seizoen leek het ook heel lang de verkeerde kant uit te gaan. Tot dus Dominik Thalhammer kwam, zag en overwon. De Oostenrijker dwarrelde eind vorig jaar als compleet onbekende de Jupiler Pro League binnen maar maakte indruk met zijn press en powerplay. Het leverde een voor de filiaalploeg van AS Monaco een zelden geziene 24 op 30 op. Cercle flirtte zelfs even met de achtste plaats en dat moet volgens de eigenaars in Monaco elk jaar het doel zijn. Realistisch? Toch wel want met een budget van ruim 20 miljoen euro behoort Cercle sowieso tot de beter bedeelden en vorig seizoen kwam dat eindelijk tot uiting. Op Matondo na bleef de kern ongewijzigd. Spilfiguren zoals Daland, Lopes en Denkey zijn nog jong maar kunnen alleen maar beter worden en dat geldt ook voor jonge Belgen zoals Decostere, Vanhoutte, Somers en Deman. Samen met de verstandige kapitein Hannes Van der Bruggen en voorbeeldige profs zoals Hotic, Popovic en Utkus beheersen ze allemaal perfect de press die Thalhammer en zijn staf er in drilden. Dit moet meer dan voldoende zijn om weer te flirten met een plaats tussen acht en twaalf.

De reactie: “Jonge gasten leren snel en maken nog veel progressie”

Dominik Thalhammer gaf vorig seizoen zijn visitekaartje af wil nu vooral bevestigen met Cercle. “We slaagden er vorig jaar in om een voor het Belgisch voetbal nieuwe stijl te ontwikkelen. In het nieuwe seizoen willen we graag bevestigen en het liefst met zoveel mogelijk dynamisch voetbal”, maakt de Oostenrijker zich sterk. “ In de voorbereiding hebben we hard gewerkt op de details in onze press en vooral in de transitie. Welk resultaat we daarmee kunnen beogen is nu koffiedik kijken. Ik wil ook niet nu al teveel druk op mijn jonge ploeg leggen maar ik merk wel dat ze snel leren en veel progressie maken. De goede prestaties tegen topploegen zoals PSV en Nice zijn vooral hoopgevend. Straks willen we opnieuw alle ploegen, ook de topteams het vuur aan de schenen leggen en onze trouwe achterban opnieuw gelukkig maken.”