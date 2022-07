“Wie weet, misschien hebben we een grote fout gemaakt”: sollicitante deelt ‘ergste afwijsbrief ooit’

De Britse Tamsyn Fox deelt op TikTok al een tijdje video’s over haar moeizame zoektocht naar werk. Een zoveelste sollicitatie die op niets uitdraaide, doet haar steigeren. “Door de betuttelende toon en woorden”, zegt ze in een filmpje waarin ze de brief voorleest.

“Wie weet, misschien hebben we een grote fout gemaakt”, luidt de afwijsbrief. “Albert Einstein kon geen job krijgen om kinderen bijles wiskunde te geven, en Spielberg geraakte niet binnen in de filmschool. Het punt is: elk geweldig succesverhaal begint met een kleine mislukking. Wij hebben ook ons deel mislukkingen gehad.” De brief besluit dat het bedrijf - dat Tamsyn niet vernoemt uit schrik voor represailles- hoopt dat ze het bij het verkeerde eind hadden. “Blijf hongerig. Blijf gek.” Een poging, allicht, om de bittere pil te verzachten. Maar bij Tamsyn had dat het omgekeerde effect.

De video werd al meer dan 173.000 keer bekeken, en het gros van de commentaren is het met haar eens. “Je moet antwoorden dat Hitler ook niet in de kunstacademie is binnengeraakt”, stelt iemand voor.