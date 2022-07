Robert Lewandowski spreekt dank aan Bayern-fans uit: “Erg trots op alles wat we samen hebben bereikt”

De Pool Robert Lewandowski heeft via Instagram afscheid genomen van Bayern München voor zijn overstap naar FC Barcelona. De goalgetter bedankte daarbij in de eerste plaats de fans van de Duitse recordkampioen.

In een post die zaterdagavond laat werd gepubliceerd, schreef de 33-jarige Pool dat hij zijn teamgenoten, al het personeel en het bestuur van Bayern wil bedanken. “Net als iedereen die me gesteund heeft en het mogelijk heeft gemaakt dat we de vele titels hebben gewonnen”, voegde Lewandowski eraan toe. “Ik ben erg trots op alles wat we samen hebben bereikt.”

De Pool richtte zich nadrukkelijk tot de fans. “Jullie zijn degenen die de club maken. Wij, de spelers, zijn hier maar even. Voor mij heeft dat moment acht prachtige jaren geduurd, die ik voor altijd in mijn hart zal bewaren”, benadrukte Lewandowski.

De Duitse kampioen en FC Barcelona bevestigden zaterdag dat de doelpuntenmaker Beieren zal verlaten, ondanks een contract nog tot medio 2023. Volgens mediaberichten zal de club uit München een transfersom van tot 50 miljoen euro ontvangen.