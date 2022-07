Woning en wagens beschadigd door ontploffing in Berchem

In het Antwerpse district Berchem zijn in de nacht van zaterdag op zondag een woning en enkele geparkeerde wagens beschadigd geraakt door een ontploffing. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. Het parket is een onderzoek gestart.

Wat er precies tot ontploffing werd gebracht, is nog niet bekend. De knal zorgde voor schade aan de voordeur van een woning, een oprit en enkele wagens in de buurt. Het parket zal allicht later op de dag communiceren over de zaak.