Op uitstap naar San Marino of de Faeröer? Anderlecht en Antwerp kennen mogelijke tegenstanders in Conference League

RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC, de twee Belgische vertegenwoordigers in de UEFA Conference League, kennen hun mogelijke tegenstanders in de derde ronde na de preloting op zaterdag. Komende maandag om 14 uur weten de clubs tegen wie ze het moeten opnemen.

Tijdens de preloting voor de derde kwalificatieronde van de Conference League werd Anderlecht ingedeeld als seeded team in groep 2. De meest in het oog springende tegenstander die maandag uit de bus kan komen is het Kroatische Hajduk Split. De andere mogelijke tegenstanders voor de Brusselaars zijn het Finse KuPS Kuopio, Ararat uit Armenië, Milsami Orhei uit Noord-Macedonië, het Estse Paide Linnameeskond , B36 Tórshavn uit de Faeröer en ten slotte Tre Fiori uit San Marino.

Antwerp is dan weer een seeded team in groep 3 en vermijdt daardoor kleppers als Basel, Paok en AZ. Op de Bosuil mogen ze zich wel warm maken voor een duel met Pogoń Szczecin uit Polen, het Deense Brøndby, Dundee United uit Schotland, Saint Patrick’s Athletic uit Ierland, het Sloveense Mura, Seinäjoki uit Finland of het Noorse Lillestrøm.