In 1977 werd Bokassa wereldnieuws, toen hij zichzelf tot keizer van de Centraal-Afrikaanse Republiek kroonde. — © BELGA Pierre Guillaud/AFP

Hij gooide zijn tegenstanders voor de krokodillen, kroonde zichzelf tot keizer en werd zelfs beschuldigd van kannibalisme. “Maar tegen mij was hij altijd heel lief”, zegt Fabienne Cuypers (50). Tot haar achtste woonde de Hasseltse horeca-onderneemster in het paleis van Jean-Bédel Bokassa, in de jaren zeventig een van de ergste dictators van Afrika.