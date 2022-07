Man doet duur plasje tegen politiecombi in Knokke, beelden gaan viraal: “Er werd proces-verbaal opgemaakt”

Het bewuste incident dateert van 9 juli, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Beelden tonen doe een 21-jarige man uit Knokke-Heist doodleuk tegen een politiecombi plast. Wanneer hij twee aanstormende agenten in de mot krijgt, zet hij het op een lopen. Maar kort daarna werd de man ingerekend.

De beelden doen de ronde op sociale media, maar de bewuste man mag zich aan een duur plasje verwachten. “Het gaat om een inwoner van Knokke-Heist die bestuurlijk aangehouden werd”, aldus Philippe Vandierendonck van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. “Er werd een proces-verbaal opgemaakt voor smaad en openbare dronkenschap.”

Het plasje werd opgemerkt via de camera’s in de straten van Knokke-Heist. “Onze operator heeft onze agenten in het veld verwittigd, waardoor we kort op de bal konden spelen en meteen ingrijpen”, zegt Vandierendonck nog. Na een nachtje ontnuchteren in de politiecel mocht de man beschikken.

(Junior Verbeeke, Arne Franck)