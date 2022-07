Thomas Didillon zet carrière verder in eigen land bij AS Monaco van Philippe Clement

Cercle Brugge organiseert vandaag de fandag. Dat gebeurt niet in het stadion waar zondagavond de Supercup wordt gespeeld maar wel op het Zand in het hart van de binnenstad. Doelman Thomas Didillon is er niet meer bij.

Sinds corona lijkt het afgevoerd op de zomeragenda’s van de meeste sportclubs. De fandag is niet meer, maar bij Cercle Brugge herstellen ze na twee jaar de traditie. Geen klassiek programma bij de Brugse Vereniging met een galamatch en randactiviteiten, maar een heuse fandag met animatie in de Brugse binnenstad, waar het grote plein van het Zand zondag helemaal groen kleurt. De buren van Club Brugge spelen zondagavond om 18 uur de Supercup tegen AA Gent, zodat het stadion niet vrij was. Vanessa Flamez, sinds vorig jaar de nieuwe commercieel directeur van Cercle, besloot dan maar om het Zand in te palmen. Geen probleem voor haar met een echtgenoot als Pablo Annys, eerste schepen in Brugge.

Na een geslaagde voorbereiding waarin Cercle zaterdag nog met 0-5 won tegen Dender, worden ook de spelers aan de fans voorgesteld op het Zand. Dat zal niet het geval zijn voor Thomas Didillon. De Franse doelman voor wie Cercle twee jaar geleden ruim 1 miljoen euro betaalde aan Anderlecht, traint al vier weken mee bij moederclub AS Monaco, waar hij de meeste matchen in de voorbereiding ook meespeelde.

Warleson en Bruzzese

Aanvankelijk leek het de bedoeling dat Didillon zou terugkeren naar Brugge waar hij nog een doorlopend contract heeft, maar daar wordt nu van afgezien. Paul Mitchell, de sportief directeur van Monaco en zijn Brugse collega Carlos Avina staken de koppen bij mekaar en willen in Brugge de kaart van de Braziliaanse doelman Warleson trekken. Met Sebastien Bruzzese is er een ervaren tweede keeper, die bovendien Belg is. Volgende week wordt nog een jonge buitenlandse doelman aangetrokken en Thomas Didillon wordt dan officieel een van de doelmannen van Philippe Clement in Monaco.