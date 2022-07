‘Coastal grandmother’ is de hipste stijltrend: deze zomer wil iedereen eruitzien als een rijke oma

Geen spannende spandex of ongemakkelijke crop top: de trend die furore maakt is comfortabel, luchtig en verfijnd. Hij werd -hoe kan het tegenwoordig ook anders- voor het eerst benoemd op TikTok, door influencer Lex Nicoleta. De hashtag #coastalgrandmother vergaarde er al meer dan 160 miljoen views, en lijkt ondertussen alomtegenwoordig.

De strandoma in kwestie is van het type dat al eens opduikt in films en series die zich afspelen aan de Amerikaanse oostkust. Diane Keaton in Something’s Gotta Give is dan het typevoorbeeld. Maar ook de stijl van Jane Fonda Netflixserie Grace and Frankie doet eraan denken, of de meer ontspannen looks van Oprah Winfrey.

Jane Fonda in de Netflix-serie Grace and Frankie: een inspirerende coastal grandmother — © ISOPIX

Meedoen met de trend is eenvoudig, zo hebben kranten als The Washington Post, The New York Times en modebijbel Vogue al aangestipt. Een kustgrootmoeder-in-de-knop draagt een ruime witlinnen blouse, een stijlvolle broek die netjes in de plooi gestreken is, een kasjmieren gilet of trui die losjes over de schouders is geknoopt, en Birkenstocks of gevlochten lederen sandalen aan de voeten. En dat alles in pasteltinten of lichte neutrale kleuren.

Een parelketting is optioneel, net als een strooien hoed wanneer de zon toch even te fel gaat branden. Ze drinkt rosé of een droge Chardonnay en richt haar huis in als waaide er dagelijks een zeebries door. Kleinkinderen zijn verre van een vereiste. Actrice Anne Hathaway (39) jubelde onlangs al dat ze dankzij de modegril nu eindelijk zélf trendy is.