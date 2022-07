Haar mama werd niets verteld, maar Liza (4) die stierf door Russische raket, krijgt begrafenis ‘als prinsesje’

Met een kroon van witte bloemen op haar hoofdje en in een open kist bekleed met wit satijn en vol knuffels, is afscheid genomen van Liza. Het vierjarige meisje werd vorige week gedood bij een Russische raketaanval in het Oekraïense stadje Vinnytsja.

Opgelet, dit artikel bevat beelden die als schokkend ervaren kunnen worden.

De beelden van Liza, een meisje met down dat kort voor de aanval met haar koetsje op het Premehoy-plein liep, gingen de wereld rond. Die van haar begrafenis zijn nog pakkender.

Het meisje werd donderdag gedood toen raketten insloegen op het centrale Premehoy-plein in Vinnytsja.

Zondag is Liza begraven als een klein prinsesje. Tijdens de plechtigheid in een orthodoxe kerk in Vinnytsja lag Liza Dmitrieva opgebaard in een open kistje, bekleed met wit satijn. Ze had een bloemenkrans met witte bloemen op haar hoofdje. De kist was gevuld met bloemen en knuffels.

Haar mama, die een been verloor bij het bombardement, was er niet bij. Zij ligt nog steeds op intensieve zorg. De familie heeft haar niets verteld over de begrafenis uit angst dat ze dat nog niet zou aankunnen. Ze noemde Liza altijd ‘haar prinsesje’, zo zei een familielid tijdens de uitvaart.

Liza was een van de drie kinderen die gedood werden bij de aanval op de drukke plek. Ook twee jongens van zeven en acht jaar kwamen om. In totaal kwamen minstens 23 personen om, tientallen anderen raakten gewond.

De raketten zouden zijn afgeschoten door een Russische duikboot in de Zwarte Zee. Tot dan was het stadje relatief ongeschonden gebleven in de oorlog. Het ligt op vier uur rijden van de hoofdstad Kiev. In het begin van de oorlog werd het vliegveld wel gebombardeerd.

LEES OOK. De ene minuut nog vrolijk en vrij, de volgende minuut gedood door Russische raket: het tragische verhaal van Liza (+)

© AP

© AP

© AP

© AP