Militair (22) opgepakt voor doodsteken van kind in Rotterdam

Een 22-jarige Rotterdamse militair is zondag in de vooravond opgepakt nadat hij een kind had neergestoken. Het slachtoffertje overleed later in het ziekenhuis.

Het drama gebeurde zondag rond 17 uur aan de Wolphaertsbocht, in wijk Charlois in Rotterdam-Zuid. In een woning daar werd een kind neergestoken. Over de leeftijd en of het om een jongen of een meisje gaat, is nog niets bekend.

Wel is zeker dat het slachtoffertje vanuit een woning naar het ziekenhuis is overgebracht. Maar korte tijd later kwam het bericht dat het slachtoffertje overleden was.

Volgens een bezoeker van een café tegenover de woning kwam een vrouw met een baby in haar armen naar buiten gelopen. “Ze stapten in een auto die met hoge snelheid wegreed. Ik vermoed naar het ziekenhuis”, zegt de man aan De Telegraaf.

Intussen heeft de Koninklijke Marechaussee bevestigd dat er een verdachte is opgepakt, een 22-jarige militair.

De buurt is momenteel afgesloten voor sporenonderzoek. Er zijn ook verhoren bezig.

Later op de avond volgt meer nieuws.