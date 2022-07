Bejaarde vrouw valt in vijver en wordt meegesleurd door twee alligators

In Florida is een bejaarde vrouw in een vijvertje gesukkeld. Nog voor omstaanders haar op het droge konden halen, werd ze aangevallen door twee alligators. Ze heeft het niet overleefd.

Het schokkende incident vond plaats bij Boca Royale Golf and Country Club in Englewood. Het koppel was er lid van de club. Wat er exact is gebeurd, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

In Florida wordt alleszins gewaarschuwd voor alligators. Ze zitten er in riviertjes en plassen maar durven ook in thuiszwembaden verkoeling komen zoeken.

De vrouw is wellicht uitgegleden en kwam in een vijver terecht. Nog voor ze op het droge kon geholpen worden, werd ze door twee alligators onder water getrokken. Hulp kon niet meer baten. Ze is even later gevonden. De vrouw was zwaar toegetakeld en reeds overleden.