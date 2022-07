Kernkabinet heeft nog altijd geen akkoord over pensioenen

Het kernkabinet van de federale regering vergadert zondagavond nog steeds over het pensioendossier. In de loop van de namiddag is premier Alexander De Croo overgeschakeld naar bilaterale gesprekken met de vicepremiers. Het ziet er naar uit dat er vanavond nog geen akkoord zal zijn, zo is te horen.

De topministers van de federale regering vergaderen al een heel weekend over de pensioenhervorming. Die draait rond de pensioenbonus, het deeltijdse pensioen, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en - het grootste struikelblok - de toegang tot het minimumpensioen. De regering verhoogde dat minimumpensioen eerder al tot 1.500 euro. De vraag is nu welke voorwaarden moeten vervuld zijn om er toegang tot te hebben.

Zaterdag duurde de vergadering al 15 uur en zondag pikten de onderhandelaars de draad om 9 u. weer op. Maar er zijn blijkbaar nog te veel struikelblokken.

In de omgeving van de betrokken ministers valt te horen dat de gesprekken moeilijk blijven verlopen met weinig vooruitgang. Sinds de namiddag verlopen de gesprekken in bilaterale formule. Dat was ook zaterdag tweemaal het geval. Er wordt in elk geval nog gepraat.

Het is afwachten of er later op de avond nog met de volledige uitgebreide kern samen wordt gezeten. Intussen komt de deadline van 21 juli, die de premier naar voren had geschoven, met rasse schreden dichterbij.