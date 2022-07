REACTIES. Simon Mignolet blij met winst in “oefen… euhm voorbereidingswedstrijd”, Tarik Tissoudali: “Er had zeker in de tweede helft meer in gezeten”

LEES OOK. Skov Olsen schenkt Club Brugge en Carl Hoefkens eerste prijs van het seizoen na matige Supercup tegen AA Gent

“Ik ben absoluut blij met deze overwinning. Het is eigenlijk een oefen… euhm voorbereidingswedstrijd maar het is nog altijd prijs”, versprak Mignolet zich even bij Eleven Sports. “Ik ben dan ook heel blij dat we die erbij mogen schrijven. Ik denk dat het ook verdiend is op basis van de eerste helft. De tweede helft was door de warmte ook wat moeilijker om te voetballen. Je ziet ook in de laatste vijftien minuten dat het tempo wat uit de wedstrijd gaat. Maar volgens mij hebben we toch een goede partij gespeeld. Als je 1-0 voorstaat, moet je zakelijk spelen en dat hebben we gedaan. We hebben de voorsprong verdedigd en dat hebben we goed gedaan.”

“We zijn alleen nog niet volledig klaar op het competitiebegin. Er resten ons nog een aantal weken om echt op krijssnelheid te komen, maar ik heb wel het gevoel dat we de juiste richting uitgaan. Je mag niet vergeten dat de internationals ook nog maar twee weken getraind hebben.”

Bjorn Meijer: “Genoten”

“Dit is waarvoor ik naar hier ben gekomen. Alleen maar genieten. Je bent voetballer geworden om te spelen en dat in dit stadion met deze supporters. Ik heb van elke seconde genoten. Het bevalt me goed hier, het is een geweldig team. Al is het natuurlijk nog even wennen.”

Davy Roef: “Er komen nog belangrijkere wedstrijden aan”

“Het is zeker jammer want we wilden wel winnen. Maar goed, er komen nog wedstrijden aan die waarschijnlijk belangrijker voor ons zijn. We kijken gewoon uit naar volgende week en hopen de drie punten te pakken. Moeilijk in te schatten wat we kunnen verwachten van Standard, maar ik ga ervanuit dat de trainingstaff dat wel goed geanalyseerd zal hebben. Ons eerste doel is top 4 halen, dat is de voorbije twee jaren niet gelukt, maar nu willen we vanaf het begin bovenaan meedraaien. Het belangrijkste is dus een goede start maken, de rest volgt wel.”

Tarik Tissoudali: “Er zat meer in”

“Ja, er zat zeker meer in. Vooral in de tweede helft. In het begin domineerde Club, waarna we een ongelukkige goal krijgen. In de tweede helft hebben we laten zien dat we iets meer eruit konden halen. Dat hebben we helaas niet gedaan. Ik denk dat we vandaag te vaak iets te slordig waren. Vooral bij de omschakelingsmomenten. Daar moeten we nog stappen in zetten. Al vertrek ik wel met een positief gevoel.”

Tissoudali speelde voorin samen met zijn nieuwe spitsbroeder Hugo Cuypers. “Ik heb nog maar twee weken getraind maar we voelen elkaar steeds beter aan. Ook daarin moeten we nog stappen zetten, maar we kunnen zeker mooie dingen laten zien.”