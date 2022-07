Hun tocht naar een beter leven eindigde in een snikhete vrachtwagen, nabestaanden rouwen om overleden migranten

Het aantal migranten dat is gestorven nadat ze ontdekt werden in een afgesloten en snikhete vrachtwagen op weg naar Texas, is nu al opgelopen tot 51. Intussen waarschuwen familieleden van slachtoffers dat mensensmokkelaars geen greintje medelijden hebben en enkel uit zijn op geld.

De verlaten vrachtwagen twee weken geleden ontdekt in de buitenwijken van de grootstad San Antonio. In de oververhitte oplegger werden 46 doden aangetroffen. Zestien migranten werden nog naar het ziekenhuis overgebracht maar intussen is het dodentol dus og opgelopen.

Een van de slachtoffers is Pablo, zo getuigt zijn zus Rosa Ortega. Zij wil vooral anderen waarschuwen voor de mensensmokkelaars die enkel uit zijn op geld en geen medelijden hebben met de vluchtelingen.

“Voor hij vertrok vroeg Pablo aan zijn rus twee gunsten: voor zijn zwangere vrouw zorgen en, als er iets met hem zou gebeuren op weg naar de VS, ervoor zorgen dat zijn lichaam naar huis zou worden gebracht.

Hoogzwanger

De ramp met de vrachtwagen is de zoveelste tragedie rond mensenhandel en -smokkel tussen Mexico en de VS, die fataal afloopt. Drie verdachten zijn intussen gearresteerd.

“Toen hij in de trailer klom, zei ik hem dat hij dicht bij de deuren moest blijven zodat hij niet verpletterd zou worden”, zegt Rosa die nu volop bezig is met het voorbereiden van de begrafenis van haar enige broer. Ondertussen moet ze ook zorgen voor haar schoonzus, de vrouw van Pablo is hoogzwanger. Het was de bedoeling dat eens hij in de VS was, hij zijn vrouw en hun kindje zou laten overkomen.

“We wisten dat we een tijdje geen contact met hem zouden kunnen krijgen, omdat de mensensmokkelaars de telefoons en bezittingen van iedereen hebben afgenomen toen ze de trailer in gingen. Die zouden ze nadien wel terugkrijgen” zegt Rosa. Maar intussen hebben ze nog niets teruggekregen.

Toen haar familie, na het drama te hebben vernomen in de media, eindelijk de mannen kon bereiken die het transport regelden, zeiden ze dat Pablo om “veiligheidsredenen” niet kon praten.

Nadien was er geen contact meer. Tot de politie liet weten dat hij dood was.

3.000 dollar

Pablo verdiende de kost als monteur en door suikerspinnen te verkopen op beurzen. Hij vierde zijn twintigste verjaardag tijdens het transport naar de VS.

Daar wilde hij, zegt Rosa, een tatoeagezaak beginnen.

Samen met een oom was hij op 29 mei vertrokken. Bij hun derde poging slaagden ze erin om de Río Bravo in een kleine boot over te steken en de “coyotes”, of mensensmokkelaars, te ontmoeten. De volgende zeven dagen werden doorgebracht op een onderduikadres in Laredo, Texas , vanwaar Pablo zijn zus belde om haar te vertellen dat hij de coyotes had horen onderhandelen met Amerikaanse grensagenten: “Hij zei dat ze 3.000 dollar per persoon vroegen.”

Ook Misael (16) en Jair (19) overleefden hun tocht ‘op weg naar een beter leven’ niet.

“Ze zijn veel sneller terug dan we gehoopt hadden. Gerepatrieerd met een militair vliegtuig. Onze kinderen zijn dood. Gestikt. De daders moeten gestraft worden”, zeggen de nabestaanden.

Toch doet de overheid weinig voor de nabestaanden. Omdat ze weinig respect en medelijden hebben met mensen, jongemannen vaak, die illegaal het land willen verlaten.