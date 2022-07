Roberto Martinez juicht clubkeuzes van Rode Duivels Alderweireld, Witsel en Lukaku toe: “Het was tijd om een oplossing te vinden”

“Toby had als jonge speler al de droom om naar Antwerp te gaan. Nu er in de club zoveel verandert is dit het juiste moment voor hem om terug te keren”, meent Martinez. “Hij is klaar om dit project te leiden, heeft al bewezen een enorme professional te zijn. Hij kan voor de jongeren in de kleedkamer een echte leider zijn. Zijn terugkeer is ook fantastisch nieuws voor het Belgische voetbal.”

Axel Witsel verlaat Borussia Dortmund en gaat in Spanje een nieuwe competitie ontdekken bij Atletico Madrid. “Bij Axel denk ik altijd aan het EK en hoe hij daar eigenlijk nooit had mogen zijn na zijn blessure. Het was het bewijs van zijn professionalisme en zijn werkkracht. Dit kan voor mij een van dé transfers deze zomer in het Europese voetbal worden”, benadrukt Martinez. “Atletico had zijn profiel nog niet in de kern. Voor Axel wordt het heel stimulerend in een nieuwe competitie, in een nieuw land te spelen tegen clubs als Barcelona, Real Madrid. Het is prachtig voor hem. Hij zal zich meteen aanpassen aan het Spaanse voetbal en met zijn ervaring de ploeg beter maken.”

Romelu Lukaku keert na een mislukte passage bij Chelsea terug naar Inter Milaan. “Telkens als ik een speler zie lachen, ben ik als coach blij. En Romelu lacht veel de laatste weken. Dat kan alleen een goed teken zijn”, glimlacht Martinez. “Soms lukt het om een bepaalde reden niet bij een club, zoals voor Romelu bij Chelsea. Het was tijd om een oplossing te vinden en ik denk dat hij klaar is voor een grote test. Hij verliet Inter met een titel en de verwachtingen zullen hoog zijn, maar dat heeft hij nodig.”

Voor de Rode Duivels zijn de transfers met het oog op het WK eind dit jaar in Qatar alleen maar goed nieuws, meent de bondscoach. “Er zijn wel nog enkele onzekerheden zoals wat er met Dries Mertens gaat gebeuren, met Januzaj en Charles De Ketelaere, of zelfs met Amadou Onana. Normaal zou dit een zomer zijn waarin ik mij geen zorgen maak omdat de spelers weten waarmee ze bezig zijn en we tijd hebben. Maar dat is nu niet het geval door het WK in de winter. Spelers krijgen niet veel tijd om hun draai te vinden in een nieuwe club. Dat zal een invloed hebben op de uiteindelijke selectie.”

Eden Hazard blijft ondanks enkele mindere jaren Real Madrid gewoon trouw. Martinez heeft begrip voor die keuze en juicht die zelfs toe. “Het lijkt alsof hij met een nieuwe ingesteldheid begint. Hij lijkt bevrijd. Ik ben heel blij dat hij blijft”, zegt de bondscoach, die ook een “heel scherpe” Kevin De Bruyne ziet bij Manchester City en tevreden is dat Thomas Meunier en Timothy Castagne er weer staan na flink wat blessureleed.

Als iedereen fit is, lijkt België dus hoog te mogen mikken in Qatar. “Hoog mikken doen we sowieso altijd”, lacht Martinez. “Wat er ook gebeurt, ik weet dat alle spelers erg geëngageerd zijn voor de nationale ploeg.”