Verrassing op Tomorrowland: Niels Destadsbader, Conner én Jani kruipen op het podium bij verklede Regi

De officiële special guest in de Moose Bar van Tomorrowland, zondagavond: Regina. Ofwel, Regi verkleed als drag queen, vol glittertjes en in modieuze jeansrok. Ferm verrassingseffect voor het publiek. Al kwam de échte surprise een paar minuutjes later pas, toen zijn vrienden Niels Destadsbader, Conner Rousseau en Jani onverwachts bij op het podium kropen.

Les van de dag op Tomorrowland: de special guest wil je liever niet missen. Want plots worden het er misschien vier. Zondagmiddag klom knoppenkoning Regi in de heetste chalet van Boom - de Moose Bar, om plots op de schouder getikt te worden door Niels, Conner en Jani. Alle drie kropen ze even mee in de DJ-booth, en toen Regi ‘De Wereld Draait Voor Jou’ inzette, zong Niels live mee voor een uitgelaten zaal.

© DBA

Feestje van onze Vlaamse favoriete posterboys, dus. En dat terwijl Regi een stijlvol kunstje had uitgehaald: hij kwam als Regina, zijn alter ego in knalroze pruik, spannend bloesje, jeansrok en overal glitters. Zelf gestyled. “Geïnspireerd op alles wat hier rondloopt”, alias Regi vlak voor zijn optreden. “Ik heb alleen geen zwarte Shein-rok aan, maar voor de rest is het helemaal Tomorrowland.” (lacht) Waarom deze metamorfose? “Ik heb hier drie jaar geleden eens als verrassing als Regina een set gedaan. Niemand wist dat, en ze hebben toen de boel moeten afsluiten. Dus ik dacht: weet ge, het is nu zolang geleden, corona is voorbij, Regina gaat nog één laatste show doen. Niemand weet dat ik dit ben.” Een set van Regi of van Regina? Niet te vergelijken. “Afgelopen twee dagen deed ik mijn serieuze sets - wat waanzin was. Nu is het gewoon Johnny Däpp en de Romeo’s. Fuck it all.” (lacht)

© DBA

En toen stonden zijn vrienden er dus plots bij. “Als verrassing voor Regi”, zei Niels. “Vrienden van mij zeiden: Regi staat hier op te treden, dus gingen we naar de Moose Bar. En plots begon hij onze plaat te spelen, en stond ik op dat podium. Niet de bedoeling, eigenlijk. Ik vind festivals superleuk om te doen, maar niet gedacht dat we daar gingen staan. Ik was vooral zelf verschoten, want hij had een pruik aan en ik had hem eerst niet herkend. Ik dacht: mooie vrouw, maar het bleek een lelijke man te zijn.” (lacht) Niels bracht goeie vriend Conner Rousseau mee, met wie hij een avondje Tomorrowland deed. “Topfestival”, zegt Conner. “En de Moose Bar is een superleuk concept, met echte Vlaamse muziek. Even mee achter de DJ-tafel staan: wel leuk, ja.” (lacht)

Jani kreeg zelf een berichtje van Regi. “Ik draai in Moose Bar, kom kijken! Maar niet gedacht dat dit ging gebeuren. (lacht) Zelf meedraaien? Nee, dat kan ik helemaal niet.” Zijn styling-oordeel over Regina? “Top. Voor mij is de Regi mét een bob veel beter dan die zonder.”

© DBA

© DBA

© DBA

© DBA