Hein Vanhaezebrouck lacht na “goede vriendenwedstrijd”, Carl Hoefkens blikt vooruit op volgende stappen na Supercup

“Het was een goede vriendenmatch”, grapte Vanhaezebrouck. “Goeie tegenstander, veel publiek en ambiance. Dan is dat ideaal om je laatste oefenmatch te spelen voor de competitie begint. Ik denk dat wij zeker even goed waren als zij. Buiten dan het eerste kwart, waarin zij duidelijk de betere waren. We komen een paar keer goed weg, maar daarna, over de laatste 60 minuten, waren wij de betere ploeg. Alleen bij die laatste pass of beslissing, kan het allemaal nog wat beter. Het is nog vroeg in het seizoen natuurlijk.”

Gent speelde voorin met het duo Tissoudali - Cuypers. “Er zit zeker veel muziek in het duo, maar ik wacht ook nog op Depoitre, Vadis en de Sart. Als zij terug zijn, kunnen we misschien nog andere dingen. Dan denk ik dat we offensief meer mogelijkheden hebben om de tegenstanders in de toekomst meer pijn te doen. We moeten vooral kijken of we spelers kunnen recupereren naar volgende week toe. En ook op de transfermarkt eens rondkijken of we hier en daar niets kunnen toevoegen aan de selectie. Zodat we meer wisselmogelijkheden hebben, want dat misten we vandaag wel een beetje.”

© Isosport

Carl Hoefkens: “De volgende stap moet 60, 90 minuten of langer zijn”

“Ik denk dat we de eerste 30-35 minuten echt goed waren. Zowel in balbezit als in balverlies. Daarna trad er bij sommige spelers al een lichte vermoeidheid op waardoor we vooral in het balverlies niet meer agressief genoeg konden doorjagen. De tweede helft was in se nog moeilijker. Gent ging ook iets directer spelen en wij moesten ook vervangingen doorvoeren. Dat zorgt altijd voor een onevenwicht in de ploeg. Maar al bij al, we moeten een basis hebben waarmee we een resultaat moeten kunnen halen. We weten dat we stappen aan het zetten zijn en vooral daarmee ben ik ongelooflijk tevreden. De volgende stap moet 60 minuten zijn, moet 90 minuten zijn en langer. Dat is absoluut de bedoeling. Ik weet ook waar we staan op dit moment en dat is ongeveer wat we vandaag hebben laten zien.”