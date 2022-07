BMW geeft foutmelding, niet veel later staat die in lichterlaaie op afrit E313 in Diepenbeek

BMW in lichterlaaie op afrit E313 — © Tom Palmaers

Diepenbeek

Op de afrit Diepenbeek is zondag even voor 20 uur een BMW X5 in brand gevlogen. De chauffeur - een vrouw die richting Antwerpen reed - kreeg een foutmelding op haar dashboard en stopte op de afrit. Ze verliet samen met haar kind op tijd het voertuig. Niemand raakte gewond.

De brandweer kwam ter plaatse om de vlammen te doven. De auto was volledig vernield. Op de afrit was er even verkeershinder. mm

© TP

© TP