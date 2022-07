ONZE PROGNOSE. OH Leuven (10de): “Afwachten of Holzhauser even beslissend kan zijn als Mercier”

De stages zitten erop, de spelers halen stilaan hun beste vorm en de dagen tot de competitiestart minderen. Nieuwsblad Sport ging ten rade bij haar voetbalredacteurs en kwam terug met de finale rangschikking van het seizoen 2022-2023. Of toch hoe wij die voorspellen. Vandaag het nummer 10: OH Leuven, waar Holzhauser het vertrek van Mercier moet opvangen.

Grootste aanwinst: Raphael Holzhauser

Na zijn mindere seizoen bij Beerschot zou je aan Raphael Holzhauser kunnen gaan twijfelen, maar in de voorbereiding bewees hij bij OH Leuven toch weer zijn onversneden klasse. De Oostenrijker scoorde de voorbije weken aan de lopende band, en dat terwijl hij ook erg diep inzakte om het spel op te bouwen van achteren uit. Conditioneel maakte ‘Rapha’ nog niet echt indruk, maar de bedoeling is wel degelijk om hem meer aan het lopen te krijgen. Als iemand dat kan bewerkstellingen, is het Marc Brys. Holzhauser tekende overigens voor twee seizoenen aan Den Dreef.

Grootste verlies: Xavier Mercier

Na drie jaar in Leuven, waarvan de laatste twee fenomenaal waren, verhuisde Xavier Mercier naar de Hongaarse kampioen Ferencvaros. Dat de assistkoning gemist zal worden bij OHL, is een zekerheid. Alles passeerde via hem de voorbije seizoenen, de Fransman was de motor die de ploeg deed draaien. En dan ook nog eens de aanvoerder. We zetten zijn statistieken nog even op een rijtje: vorig seizoen vier doelpunten en veertien assists, het jaar voordien elf doelpunten en vijftien assists. Probeer dat verlies maar eens op te vangen.

Waarom de 10de plaats?

De voorbije twee seizoenen is OH Leuven telkens op de elfde plaats geëindigd. Spectaculair hoger kunnen we de Leuvenaars na het vertrek van Mercier moeilijk inschalen, en toch hebben we ze één plaatsje hoger ingedeeld. Dat is het gevolg van een bedrijvige transferperiode met heel wat nieuwkomers die op het eerste zicht substantiële versterkingen lijken. Er is bovenvermelde Holzhauser, maar ook heel wat anderen. Doelman Valentin Cojocaru laat een prima indruk, net als Ewoud Pletinckx, Joren Dom en linksbuiten Jón Dagur Thorsteinsson. Verdediger Hamza Mendyl, die overkwam van Schalke, en middenvelder Joao Gamboa kwamen nog niet veel in actie, maar ook zij moeten op papier versterking betekenen.

De vraag van het seizoen bij OHL is of Holzhauser even beslissend kan worden als Mercier. Slaagt hij daarin, dan kan het een heel mooi jaar worden voor de Leuvenaars. Er is wel één voorwaarde, een hele belangrijke zelfs: er moet absoluut en hoogdringend een spits komen, misschien wel twee. Sory Kaba vertrok, een vervanger is er nog niet. En dat terwijl we ons op een week van de competitiestart bevinden. Ook januari was er al een nieuwe spits in het vooruitzicht gesteld, maar die kwam er uiteindelijk nooit. De Senegalees Kaly Sene van FC Basel zit momenteel wel in de pijplijn, maar er lijken ook andere kapers op de kust voor hem.