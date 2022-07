Minder treinen, geen frieten op restaurant en winkels die vroeger sluiten: ons land maakt zich op voor twee dagen extreme hitte

Heel wat bakkers en beenhouwers willen morgen en dinsdag vroeger sluiten of nemen een langere siësta tijdens de middag. Als het zo warm is, en bovendien zijn veel mensen met vakantie, denken ze toch minder klanten te zien. Veel bakkers zeggen ook dat ze iets minder zullen bakken dan anders. Zo zal de keuze aan broodjes en koffiekoeken iets beperkter zijn dan anders.

Veel bloemenwinkels die niet met jaarlijks verlof zijn, nemen een of twee extra dagen vrij. “Met dit weer kopen mensen toch weinig of geen bloemen”, zegt de unie van floristen. In de winkels die open zijn zullen minder bloemen uitgestald worden omdat ze snel last zullen hebben van de hitte.

Een aantal restaurants heeft al aangekondigd dat ze maandag en dinsdag wel open zijn, maar dat ze hun menukaart aanpassen. Zo zullen gerechten geserveerd worden zonder frieten, wegens veel te warm achter de friteuses.

Op verschillende plaatsen wordt de vuilnisophaling vervroegd. In de zomer komen de ophaaldiensten sowieso al vroeger, maar door de extreme hitte, beginnen ze op veel plaatsen al om 6 u. met de ophaling. Dat is onder meer het geval in Antwerpen.

Wie met de trein naar zee gaat of gewoon gaat werken, moet er rekening mee houden dat er dinsdag 34 piekuurtreinen zijn geschrapt.

“Het betreft meer bepaald treinen die overdag buiten in volle zon geparkeerd staan of om treinmaterieel dat erg gevoelig is voor extreme hitte. Dat geldt bijvoorbeeld voor treinen die ’s morgens naar Brussel rijden en daar de hele dag geparkeerd blijven staan. Met opwarming tot gevolg. Vaak zijn de geschrapte piekuurtreinen ook oudere treinen, die vanwege hun ouderdom gevoeliger zijn voor hitte,” zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman uit. Deze treinen worden daarom preventief geschrapt.

De NMBS versterkt ook de depannageploegen, deze worden aangevuld met extra mensen die gespecialiseerd zijn in ventilatie en airco, iets wat in de huidige omstandigheden erg belangrijk is. Bovendien worden ook de ventilatie- en aircosystemen zelf extra gecontroleerd.

Hetzelfde geldt voor de sporen, de wissels, de bovenleiding en de klimaatregeling van de elektrische installaties en datacenters. Vanwege de hitte kan namelijk het metaal van de sporen uitzetten, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

In Antwerpen schrapt De Lijn morgen en overmorgen ritten op een aantal tramlijnen die met de oudere PCC-trams worden uitgevoerd. Dat zal gevolgen hebben voor de lijnen 11 (Berchem-Melkmarkt), 4 (Hoboken-Groenplaats-Silsburg), 7 (Mortsel-Eilandje) en 24 (Havenhuis-Silsburg).

“De grote hitte kan ook bussen doen uitvallen, maar het is moeilijk om daar op voorhand al zicht op te hebben”. De Lijn raadt reizigers aan om voor hun vertrek via de realtime info te checken of hun rit rijdt of niet. De technische diensten staan in heel Vlaanderen alvast paraat om in te grijpen wanneer er zich door de extreme hitte problemen zouden voordoen, en op voorhand werd de goede werking van de airco al nagekeken.

Aan de kust en in Gent worden geen problemen verwacht: daar rijden alleen moderne trams.