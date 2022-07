Klaar voor Milan: was dit het afscheid (zonder speelminuten) van Charles De Ketelaere bij Club Brugge?

Het luidste applaus ging gisteravond tijdens de Supercup naar… een Bruggeling die niet speelde. Toen Charles De Ketelaere (21) op het uur richting opwarmingszone trok, veerde het voltallige Jan Breydelstadion op. En toen hij twintig minuten later terugkeerde richting bank klonk het gejuich zowaar nog luider. Invallen deed De Ketelaere evenwel niet.

Milan heeft voor de Belgische aanvaller een vijfjarig contract klaarliggen. En Club nadert stilaan een akkoord met de Italianen, die al bereid zijn om meer dan 30 miljoen euro op tafel te leggen maar nu naar de 35 zullen moeten om een deal te bekomen.Met een nakende transfer had het feit dat De Ketelaere niet inviel volgens zijn trainer echter niks te maken.

“Ik kan niks verkeerd zeggen over Charles”, aldus Carl Hoefkens. “Tegen Utrecht speelde hij een héél goede wedstrijd. Maar vandaag moest ik een beslissing nemen. Je hebt ook Ferran (Jutgla, red.) die nieuw is en zich wil laten zien. En toen Bjorn (Meijer, red.) uitviel, heb ik Kamal (Sowah, red.) in zijn plaats gezet, waardoor Charles niet meer kon invallen. Dat is uiteraard jammer voor hem en de supporters die hem graag aan het werk hadden gezien. Maar met een transfer had dat niks te maken. Dat die wel in de pijplijn zit? Dat weet ik niet. Ik hou me gewoon bezig met de spelers die ik nu ter beschikking heb. Ik probeer Charles goeie trainingen te bieden, want ik wil hem nog steeds progressie zien maken. Uiteindelijk zullen we wel zien hoe het uitdraait.”

Na de wedstrijd was het De Ketelaere die de fans met de megafoon mocht gaan toezingen. We are Bruges, we are wonderful, klonk het. Voor de laatste keer als speler van Club Brugge? Intussen wordt uiteraard werk gemaakt van vervanging. Met Luis Vazquez (21, Boca Juniors) en Rasmus Höjlund (19, Sturm Graz) zijn twee spitsen in beeld, maar hun clubs vragen flink door.

