De zomer is nu echt begonnen. Dat blijkt nergens meer dan aan onze kust. De aankomende treinen in Oostende zitten boordevol dagjestoeristen die zich via het perron een weg banen naar het strand. Ze zeulen parasols, buggy’s en goed gevulde koelboxen mee. De zon straalt. Gelukkig komt een frisse zeebries hen tegemoet. Wie goed kijkt, kan enkele opvallende trends ontwaren.