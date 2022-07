Vandaag wordt het al warm, morgen draait het kwik helemaal dol en gaan we naar temperaturen van 38 en 39 graden. Plaatselijk is zelfs 40 graden mogelijk. Woensdag nemen de temperaturen dan plots een duik van meer dan tien graden. We krijgen dus geen lange hittegolf, maar een korte hittepiek. Die zijn ook niet zonder risico.