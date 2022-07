Gigantisch golfterrein met hotel en congrescentrum in Knokke, maar één buur kan het megaproject van Paul Gheysens nog stoppen

Ghelamco-voorzitter Paul Gheysens weet begin augustus of hij in Knokke zijn prestigieuze vastgoedproject, inclusief nieuwe golfbaan, mag aanleggen. — © carlo coppejans

Voor vastgoedmagnaat Paul Gheysens (71) worden het spannende weken. Volgende zondag begint voor de eigenaar van voetbalclub Antwerp niet alleen de nieuwe competitie, begin augustus weet hij ook of zijn plannen voor een tweede golf in Knokke groen licht krijgt van de Vlaamse overheid. Maar er is één misnoegde buur die “het grootste vastgoedproject ooit in Vlaanderen” nog kan dwarsbomen.