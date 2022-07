Liliana (83) overleed na val uit rusthuisbed, verzorgster probeerde fout te verdoezelen: “Ze legde mama terug in bed en ruimde het bloed op”

INGELMUNSTER/LENDELEDE

Liliana Serpieters (83) uit Ingelmunster overleed in maart vorig jaar nadat ze uit haar bed in het rusthuis viel terwijl ze verzorgd werd door een 20-jarige verzorgster. Die legde de demente vrouw, die een grote hoofdwonde opliep, vervolgens weer in bed, wiste de bloedsporen van de grond en gaf haar fout pas dagen na Lilianas overlijden toe. Ze werd veroordeeld voor onopzettelijke doding, maar krijgt geen straf. Schuldig verzuim werd niet weerhouden. De beslissing is een bittere pil voor de familie. “Zonder die hoofdwonde was ze er helemaal mee weg gekomen”, zegt Lilianas dochter Nadia.