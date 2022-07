Jennifer Lopez en Ben Affleck getrouwd in Las Vegas, zeggen showbizzsites

Jennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) zouden zijn getrouwd. De grote dag vond afgelopen weekend plaats in Las Vegas, zo melden verschillende entertainmentwebsites. Onder meer TMZ en People Magazine konden achterhalen dat het showbizzkoppel een huwelijksaanvraag had ingediend in Clark Country, Nevada.

Zo’n aanvraag is een jaar geldig, maar een bron dichtbij het koppel kon aan TMZ bevestigen dat het stel inderdaad is getrouwd. Eerder dit jaar werd de zangeres al met een verlovingsring gezien. Volgens verschillende websites zou Jennifer Lopez de naam van haar kersverse man aannemen en vanaf nu dus door het leven gaan als Jennifer Affleck.

Het stel was in 2002 al eens verloofd, maar toen gingen ze vlak voor de bruiloft in 2004 uit elkaar. De twee trouwden allebei met iemand anders en kregen kinderen, maar een jaar geleden kwam ‘Bennifer’, zoals ze ook worden genoemd, tot grote vreugde van hun fans weer bij elkaar.

