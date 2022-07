Mogelijk een van warmste dagen ooit in door bosbranden geteisterd Frankrijk

De Franse klimatologische dienst Météo-France heeft vijftien departementen in het westen van het land onder code rood geplaatst, wegens de extreme hitte. Maandag sneuvelen mogelijk in verschillende delen van het land de recordtemperaturen.

In de Gironde is sinds dinsdag al 11.000 hectare bos in vlammen opgegaan. Maandag en dinsdag brengen weinig beterschap. Météo-France heeft het intussen zelfs over ‘apocalyptische’ hitte in het zuidwesten van het land, met temperaturen tot 44 graden. Ook ’s nachts zal de temperatuur bijzonder hoog blijven.

De bosbranden hebben er op sommige plaatsen de oceaan bereikt, zoals in Arcachon aan de Atlantische Oceaan. Ook in Teste-de-Buch brandt het tot aan de oceaan. Het vuur gaat er nu verder in zuidelijke richting.

Sinds dinsdag zijn in de regio al 16.200 toeristen moeten vertrekken omwille van de veiligheid.

Andere landen

Ook in buurland Spanje grijpt de hitte wild om zich heen. Een twintigtal bosbranden raast er nog steeds ongecontroleerd verder. Het hele grondgebied wordt getroffen, van het zuiden tot het noordwesten. Ongeveer 4.400 hectare natuur ging deze week in vlammen op. De hoogste temperatuur in Spanje werd zondag opgemeten in Don Benito, bij Badajoz in het oosten van het land. Daar werd 43,4 graden bereikt.

In Portugal werd zondag dan weer voor het eerst sinds 8 juli nergens de 40 graden overschreden. Donderdag werd er nog een historische 47 graden opgemeten.

In Groot-Brittannië, ten slotte, wordt maandag code rood afgekondigd. In het zuiden van het land zou maandag of dinsdag voor de eerste keer ooit 40 graden kunnen worden bereikt.

