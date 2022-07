Russische journaliste die kritiek leverde op oorlog is opgepakt

Marina Ovsjannikova, de Russische journaliste die in maart tijdens een nieuwsuitzending op de Russische staatstelevisie verscheen met een plakkaat tegen de oorlog in Oekraïne, werd opnieuw opgepakt. Dat meldde haar advocaat zondagavond op de online berichtendienst Telegram. “Er is geen informatie over waar ze is”, klonk het. Intussen zou ze vrijgelaten zijn.