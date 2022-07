Oekraïense vluchtelingen zitten vast door gebrek aan opvang

Het aantal lokale opvangplaatsen voor Oekraïners op de vlucht lijkt in Vlaanderen stilaan op te drogen. In het transitcentrum Ariane, in Sint-Lambrechts-Woluwe, verblijven 1.070 vluchtelingen die geen plek vinden om naartoe te gaan.

Er zitten momenteel 1.070 Oekraïense vluchtelingen vast in het transitcentrum Ariane in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat centrum werd opgezet door het Rode Kruis Vlaanderen in opdracht van Fedasil, als een tussenstop tussen de ­registratie aan de Heizel en een van de lokale opvanginitiatieven. De doorverwijzing moest gebeuren door Fedasil, maar vorige week wierp de instelling de handdoek in de ring.

In een brief aan de bewoners van het centrum stelt Fedasil dat het niet in staat is om over de brug te komen met opvangplaatsen voor de vluchtelingen. Het vraagt hen om zelf op zoek te gaan naar een permanente woonplaats. Omdat het centrum slechts voor 1.500 mensen een tijdelijke plek heeft, dreigt de hele opvangketen in elkaar te vallen als aan de oproep geen gevolg wordt gegeven. Nochtans is het erg moeilijk om op eigen houtje een woonst te vinden ­zonder inkomen en toegang tot een bank.