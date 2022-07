WEER. Maandag lokaal tot 36 graden, dinsdag nog warmer

Het is maandag zonnig en zeer warm met tijdelijk wat hoge wolkenvelden. De maxima schommelen van 30 graden in de Hoge Ardennen en langs de kust, tot 34 à 35 graden in de meeste andere streken en lokaal tot 36 graden vlakbij de Franse grens. Dat meldt het KMI.

Ook dinsdag wordt het erg warm met maxima van 33 of 34 graden in de Hoge Ardennen tot 37 à 39 graden in het centrum. Een lokale 40 graden is niet uitgesloten in de gebieden nabij de Franse grens. Het is zonnig met pas tegen het einde van de dag enkele hoge wolkensluiers vanaf de Franse grens en tegen woensdagochtend kans op een onweer.

Code oranje in heel Vlaanderen, behalve aan de kust

Het KMI heeft voor maandag code oranje voor hitte afgekondigd voor bijna het hele land. In Vlaanderen geldt die waarschuwing alleen niet aan de kust, in Wallonië geldt in de provincies Luik en Namen code geel. Dinsdag geldt code oranje wel voor het hele land.

“We verwachten maandag en vooral dinsdag een verschroeiende hitte”, zo luidt het op de website van het KMI. Maandag kan het kwik lokaal stijgen tot 36 graden, dinsdag tot 39 of zelfs 40 graden. “Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Het is gezien de droogte en de combinatie met extreme temperaturen en zuidoostenwind aangewezen om zeer voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur.”

© kmi

Rest van de week

Woensdag bereikt minder warme en onstabielere lucht ons land. Het wordt wisselend bewolkt met kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De maxima schommelen op de meeste plaatsen rond 26 of 27 graden.

Donderdag is het wisselend bewolkt met kans op een bui en later op de dag meer opklaringen. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden.

Vrijdag is het droog met soms mooie zonnige perioden. ’s Avonds en ’s nachts vergroot de kans op regen. De maxima liggen op de meeste plaatsen rond 25 graden.