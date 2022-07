38 procent meer Oekraïners op de Belgische arbeidsmarkt

Eind mei genoten 45.300 Oekraïense vluchtelingen in ons land het statuut van tijdelijke bescherming. Dat statuut biedt hen rechtstreekse toegang tot werk en dat vertaalt zich in de cijfers. Er zijn intussen 38 procent meer Oekraïners aan de slag in België dan vorig jaar. Hun aandeel blijft wel beperkt: ze vertegenwoordigen 0,14 procent van de werknemers in België. In totaal is 15,7 procent van de werknemers op onze arbeidsmarkt uit het buitenland afkomstig.

“Ook al blijft hun aandeel nog erg beperkt, de cijfers illustreren wel de positieve impact wanneer vluchtelingen bescherming krijgen en zo toegang verwerven tot de arbeidsmarkt”, reageert Christophe Hameeuw, expert internationale tewerkstelling bij Acerta. “Voordien konden Oekraïense werknemers hier enkel aan de slag met arbeidskaart, bv. als hooggeschoolde werknemer of in een knelpuntberoep.”

De meeste Oekraïners zijn aan de slag in de dienstensector (30,7 procent), de maakindustrie (22,2 procent) en de handel (17,4 procent). Vooral het aandeel van Oekraïense vrouwen is sterk gestegen. Niet onlogisch, gezien er meer vrouwelijke dan mannelijke vluchtelingen in ons land aankomen. Vrouwen vertegenwoordigen bijna 70 procent van de Oekraïners op de Belgische arbeidsmarkt.