Twee weken winst van voedselmiljardairs volstaat om hongercrisis in Oost-Afrika te financieren

De voedselinflatie in de Oost-Afrikaanse landen, waar miljoenen mensen in een alarmerende hongercrisis verkeren, is volgens Oxfam sterk toegenomen. In Ethiopië bedraagt de inflatie 44 procent. Volgens Oxfam is dat bijna vijf keer het wereldgemiddelde. “Alleen al in Ethiopië, Kenia en Somalië, waar de ergste droogte in decennia nog wordt verergerd door voedselprijzen die de pan uit rijzen, sterft naar schatting elke 48 seconden een persoon”, benadrukt Hanna Saarinen, voedselexpert bij Oxfam.

“Een monsterlijke hoeveelheid rijkdom wordt vergaard aan de top van onze wereldwijde voedselvoorzieningsketens, terwijl stijgende voedselprijzen ertoe leiden dat miljoenen mensen niet in staat zijn zichzelf en hun gezinnen te voeden”, legt Saarinen uit. “We moeten ons een nieuw mondiaal voedselsysteem voorstellen om echt een einde te maken aan honger.”

Volgens Oxfam zou het een goed idee zijn om belasting te heffen op de megarijken die hun rijkdom de afgelopen twee jaar tot recordhoogte hebben zien stijgen. “Dit fundamenteel gebroken mondiale voedselsysteem wordt onhoudbaar voor mensen en de planeet. Het drijft miljoenen in Oost-Afrika en wereldwijd tot de hongerdood.”

828 miljoen hongerlijders

De voedselprijzen wereldwijd hebben het hoogste niveau in 50 jaar bereikt. In totaal lijden nu 828 miljoen mensen honger. Dat zijn volgens Oxfam 150 miljoen mensen meer dan bij het begin van de Covid-19-pandemie. “Het conflict in Oekraïne heeft geleid tot een enorme stijging van de graan- en energieprijzen, maar die hebben de inflatoire tendens, die al aan de gang was, alleen maar verergerd”, besluit Saarinen.