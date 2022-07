Tot 900 euro goedkoper, maar amper één gezin op de tien klant bij goedkoopste energieleverancier

De energiewaakhond onderzocht de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende energieleveranciers en het besparingspotentieel voor de huishoudens. De CREG onderzocht de productportefeuilles van eind maart. Intussen is de prijs van de aardgascontracten in juli naar het hoogste peil ooit gestegen, en ook voor elektriciteit ligt de prijs deze maand beduidend hoger dan in maart.

Dat besparingspotentieel blijkt aanzienlijk. Niet verwonderlijk: uit de cijfers blijkt dat amper één gezin op de tien in Vlaanderen klant is bij de goedkoopste leveranciers. Concreet vertegenwoordigen de tien duurste elektriciteitsproducten 27 procent van de volledige markt, of goed voor 658.000 huishoudens, terwijl de tien goedkoopste producten maar goed zijn voor 12 procent van de totale markt of 287.000 huishoudens.

Voor aardgas vertegenwoordigen de tien duurste producten in Vlaanderen 30 procent (523.000 huishoudens) van de volledige markt, terwijl de tien goedkoopste 9 procent (157.000 huishoudens) vertegenwoordigen. De cijfers voor Wallonië en Brussel zijn min of meer gelijkaardig.

Dat maakt volgens de regulator dat op basis van alle contracten het besparingspotentieel in Vlaanderen op jaarbasis voor zo’n 480.000 huishoudens oploopt van 100 tot 360 euro voor elektriciteit. Voor aardgas situeert het besparingspotentieel op jaarbasis voor zo’n 570.000 huishoudens zich tussen de 125 en de 540 euro. Sommigen zouden dus tot 900 euro per jaar kunnen besparen op hun volledige energiefactuur.