Hasselt

Het toekomstperspectief is anders. De schrik om te sterven in de gevangenis sluimert in zijn hoofd. Jos (76) bracht iemand om het leven en belandde achter slot en grendel. “Mijn vrouwke en ik waren samen met pensioen. We zouden het leven gaan vieren. En dan heb ik die onvergeeflijke feiten gepleegd.”