Er gingen meerdere alarmbellen af over schutter Uvalde, maar niemand merkte ze op

Voor hij 21 mensen doodschoot op een school in Uvalde (Texas), had Salvador Ramos (18) al met zelfmoord gedreigd, vrouwen bedreigd, een wapenvoorraad aangelegd en een video gemaakt van zichzelf terwijl hij rondreed met een dode kat. Er waren alarmbellen genoeg, zo blijkt uit een nieuw rapport, maar niemand merkte ze op.

mtm Bron: The Guardian

De schietpartij op de Robb Elementary School in Uvalde (Texas) is een van de dodelijkste ‘school shootings’ ooit in de Verenigde Staten. De achttienjarige schutter Salvador Ramos maakte er op 24 mei van dit jaar 21 dodelijke slachtoffers: 19 kinderen en 2 leerkrachten.

Op basis van interviews met familieleden, informatie die aangetroffen werd op de telefoon van Ramos en andere getuigenissen die aan de speurders werd verschaft tijdens het onderzoek, werd nu een 77 pagina’s tellend rapport over de jongeman vrijgegeven. Een rapport vol met rode vlaggen, zo blijkt.

Gepest

Ramos werd geboren in Fargo (North Dakota), maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Uvalde om bij zijn zus en moeder te gaan wonen. Beide vrouwen hadden een voorgeschiedenis van drugsmisbruik en een van de vriendjes van zijn moeder zou Ramos op jonge leeftijd mogelijk ook misbruikt hebben. Al geloofde de moeder dat zelf niet, zo getuigde een voormalige vriendin aan de FBI.

Op school ging het aanvankelijk goed, maar Ramos werd in het middelbaar wel gepest omdat hij stotterde en vaak dezelfde kleren droeg. Tegen 2018 begonnen zijn cijfers achteruit te gaan en hij miste ook meer dan 100 schooldagen per jaar. Hoewel hij meermaals moest blijven zitten, kon niet worden vastgesteld of er ooit medewerkers van de school bij hem thuis waren geweest om de problemen te bespreken.

Sinds oktober vorig jaar ging Ramos helemaal niet meer naar school. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd online door, op zoek naar bloederig en seksueel gewelddadig materiaal. Hij deelde zelfs geregeld foto’s en video’s van onthoofdingen en zelfmoorden, zo ontdekten de speurders. Medeleden van een online chatgroep gaven hem lang voor 24 mei al de bijnaam ‘school shooter’.

Een ex-vriendin van de jongeman zou ook tegen de FBI hebben gezegd dat hij vaak sprak over zelfdoding of sterven tegen zijn achttiende. Toen het meisje de relatie met Ramos verbrak, bleef hij haar en haar vrienden lastigvallen. Hij zou zijn job zijn kwijtgespeeld bij verschillende fastfoodrestaurants – één ontslag kwam er nadat hij een vrouwelijke collega had bedreigd.

Dode kat

Toen hij nog bij zijn moeder en zus thuis woonde – om geld te sparen tijdens zijn werkloosheid – bestelde hij meerdere wapenaccessoires en een kogelwerend vest. Later, toen hij 18 werd, slaagde hij er ook in om – volledig legaal – twee semiautomatische geweren en duizenden patronen munitie te kopen.

Eind vorig jaar filmde hij zichzelf terwijl hij rondreed met een dode kat in een plastic zak. In het filmpje was ook nog te zien hoe hij het dode dier op straat gooide en erop spuugde. Op andere beelden was dan weer te zien dat hij een BB-geweer op voorbijgangers richtte en deed alsof hij de trekker overhaalde.

Ook op de avond voor de schietpartij stuurde Ramos nog berichten rond met de melding “dat hij de volgende dag iets zou doen”. De ochtend erna kwamen nog meer dan 2.000 patronen aan in de woning van zijn oma, waar hij al een tijdje verbleef. Niemand van de socialemedianetwerken waarvan Ramos deel uitmaakte, heeft echter ooit iets gemeld aan de politie.