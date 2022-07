Mysterieuze ‘spaghetti’ op Mars verbaast onderzoekers, maar de verklaring is helaas heel simpel

Zijn dat nu buitenaardse spaghettislierten? Een ontdekking van Marsrover Perseverance sloeg de wetenschappers van ruimtevaartorganisatie even met verstomming. Al bleek de verklaring uiteindelijk helemaal niet zo “alien” te zijn.

Een glimmend object, gefotografeerd tussen twee rotsen van de Jezero-krater op Mars, in de vorm van draadjes of spaghettislierten. Toen Marsrover Perseverance die beelden naar aarde stuurde, stonden de NASA-wetenschappers even voor een raadsel. Wat zagen ze hier? Alien spaghetti?

Helaas. Nader onderzoek heeft intussen aangetoond dat het object helemaal niet buitenaards is. “Het gaat om een stukje van een thermisch deken van de camera’s van de Perseverance zelf”, zo meldt een NASA-medewerker. “Een beetje afval dus.”