Vlaming Steven toont zijn kunsten aan Tom Cruise: “Ik was niet echt ondersteboven toen ik hem daar zag wandelen”

Demopiloot van onze luchtmacht Steven De Vries uit Tessenderlo had zaterdag in Engeland een zeer bekende gast in zijn publiek. Top Gun-acteur Tom Cruise dook op tijdens de Royal International Air Tattoo, de grootste militaire vliegshow ter wereld, waar onze Vlaamse Maverick zijn kunsten vertoonde. Hij kon zijn kunsten tonen, maar kreeg niet de kans om met de acteur te praten. “Hij was oprecht geïnteresseerd, waardoor hij niet met iedereen heeft kúnnen spreken.”