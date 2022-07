Brandweerman om het leven gekomen bij bosbrand in Spanje

Een brandweerman van 62 jaar is zondag tijdens zijn dienst om het leven gekomen bij een bosbrand in het Spaanse Losacio, in het noordwesten van het land. Dat hebben de autoriteiten van de regio Castilië en Leon in de nacht van zondag op maandag gemeld. Het land kampt met talrijke bosbranden middenin een hittegolf. De regio kondigt een dag van rouw aan.