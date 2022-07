Eilanden in Stille Oceaan trekken naar Internationaal Gerechtshof voor klimaat

Eilanden in de Stille Oceaan hebben het Internationaal Gerechtshof in Den Haag maandag verzocht om uitspraak te doen over de wettelijke plichten van landen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Met die stap hopen de eilanden de druk op vervuilende landen op te voeren en “de rechten van huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering”, zeggen de leiders van de eilanden in een verklaring.

In de verklaring, die vorige week na een top in Suva, op de eilandstaat Fiji werd vrijgegeven, stelden de leiders van de veelal laaggelegen eilanden dat de regio zich in een klimaatnoodsituatie bevindt die een “existentiële” bedreiging vormt. Het verzoek heeft de steun van een meerderheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nodig om aan het Haagse gerechtshof te worden voorgelegd. De vergadering wordt in september gehouden.

Het initiatief zag het levenslicht in 2019 in een klaslokaal aan de University of the South Pacific. Ongeveer 27 rechtenstudenten schreven een brief aan de politieke leiders om hen te vragen de campagne op zich te nemen en eilandengroep Vanuatu beantwoordde de oproep. De Fijische universiteitsstudent Vishal Prasad, een van de initiatiefnemers, zei tijdens de top dat zelfs een niet-bindend advies van het Internationaal Gerechtshof “vergaande gevolgen” zou hebben. Hij hoopt dat de rechtbank de vervuilers zal waarschuwen.

De kleinere eilanden kijken ook naar grotere landen in de regio zoals Australië en Nieuw-Zeeland. Australië is een van de grootste kolen- en gasexporteurs ter wereld. “We moeten een einde maken aan onze verslaving aan fossiele brandstoffen, inclusief steenkool. Dat is ons verzoek aan Australië, Nieuw-Zeeland en alle landen met een hoge uitstoot”, zei premier Frank Bainimarama van Fiji. Australië heeft aangegeven de campagne te steunen.