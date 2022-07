Brussels burgemeester Philippe Close (PS) wil cannabis uit strafrecht halen

Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) heeft maandag zijn pleidooi herhaald om het gebruik van cannabis te depenaliseren. In de krant Le Soir en op de RTBF-radio lanceerde hij de oproep om over het onderwerp een groot debat te voeren in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. Door cannabis uit het strafrecht te halen, kan er meer aandacht gaan naar de handel in harddrugs, argumenteert Close.