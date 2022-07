Opnieuw levenloos lichaam uit water gehaald in Gent, voorlopig geen link met Gentse Feesten

Voor de tweede dag op rij is tijdens de Gentse Feesten een levenloos lichaam aangetroffen. Maandagochtend werd aan het Houtdok een lichaam uit het water gehaald. Het zou gaan om een lichaam dat al langer in het water ligt en dus geen link heeft met het volksfeest. Zondag overleed een man nadat hij aan de Lousbergskaai door drie ‘vrienden’ in het water werd gegooid.

Het Houtdok, niet ver van station Dampoort in Gent, is een strandzone waar officieel niet mag worden gezwommen, maar waar dat bij goed weer wel steeds gebeurt. Die omgeving is maandagochtend helemaal afgesloten door brandweer en politie. Volgens de eerste informatie is er een levenloos lichaam uit het water gehaald.

Getuigen zagen het lichaam bovendrijven en verwittigden de hulpdiensten. De precieze omstandigheden worden onderzocht, maar het zou gaan om een lichaam dat al langer in het wat ligt. Meer informatie volgt.

Het is de tweede dag op rij dat er tijdens de Gentse Feesten een lichaam uit het water wordt gehaald. Zondagochtend gebeurde dat aan de Lousbergskaai, iets dichter bij de Feestenzone. Twee ‘vrienden’ die rond 8 uur van de Gentse Feesten kwamen, namen een 53-jarige man bij zijn handen en voeten en gooiden hem in het water. Toen hij niet meer bovenkwam, sloegen ze op de vlucht. De politie spoort de daders op.

