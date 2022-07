Limburgse politie ontdekt zeer gevaarlijke xtc-pillen tijdens Bob-controle: “Potentieel dodelijk”

De lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft het voorbije weekend tijdens een Bob-controle zeer gevaarlijke xtc-pillen ontdekt. De pillen hadden het logo en de naam ‘Satan Sinner’. Eén pil bevatte 400 milligram MDMA. “Dat is bijna drie keer zo veel als de xtc-pillen die onlangs op het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren opdoken”, aldus de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst maandag in een mededeling. Dergelijke pillen zijn potentieel dodelijk.