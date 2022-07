Stevige loting: Union treft Rangers in derde voorronde Champions League

Union kent zijn tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. Het zal het opnemen tegen de Schotse nummer twee Rangers, dat vorig seizoen nog de finale van de Europa League haalde. Union speelt op 2 of 3 augustus eerst thuis tegen de Schotse topclub, een week later volgt de return in Glasgow. De vicekampioen was vooraf geen reekshoofd. Voor Union worden het de eerste Europese wedstrijden in 58 jaar.

De Rangers werden vorig seizoen vicekampioen in Schotland, na grote rivaal Celtic, en schitterden Europees met een finaleplaats in de Europa League. Die finale werd in Sevilla na strafschoppen verloren van Eintracht Frankfurt. De Rangers tellen met Rabbi Matondo, vorig seizoen nog actief bij Cercle Brugge, Ianis Hagi (ex-Genk), Fashion Sakala (ex-Oostende) en Kemar Roofe (ex-Anderlecht) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in hun rangen. De Nederlander Giovanni van Bronckhorst is de coach.

Sowieso kan de Brusselse club voor zijn thuiswedstrijd geen beroep doen op het eigen Dudenpark, dat ongeschikt is voor Europees voetbal. Daarom zal het zijn thuiswedstrijden in de voorronde afwerken in het King Power-stadion van OH Leuven. De Europese groepsfase - als Belgische nummer twee is het nu al zeker van minstens Europa League - zal Union in het Koning Boudewijnstadion spelen.